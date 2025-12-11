Firenze studenti aggrediti davanti al Michelangiolo | pm chiede due condanne a un anno

Il 18 febbraio 2023, tre studenti sono stati aggrediti davanti al liceo Michelangiolo di Firenze. Oggi, 11 dicembre 2025, la Procura ha chiesto condanne a un anno per due imputati di Azione Studentesca e l'ammissione a un progetto di messa alla prova per un terzo.

Al processo in rito abbreviato per l'aggressione ai danni di tre studenti davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, episodio risalente al 18 febbraio 2023, la Procura di Firenze, oggi 11dicembre 2025, ha chiesto la condanna a 1 anno per due esponenti di Azione Studentesca, mentre per un terzo imputato il pm Lorenzo Boscagli ha sollecitato, accogliendo la richiesta del difensore, Sonia Michelacci, l'ammissione a un progetto di messa alla prova organizzato da un'associazione di volontariato dedita al sostegno a disabili per sei mesi

