Fiorello difende Laura Pausini per la cover di Mengoni | I fan non possono gettare fuoco su chi canta una canzone

Durante la puntata de La Pennicanza su Radio2, Fiorello ha commentato la querelle nata attorno alla cover di Due Vite fatta da Laura Pausini. Secondo lo showman i fan non dovrebbero commentare e insultare l'artista che le fa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Fiorello difende Laura Pausini: «Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima»

Fiorello interviene sulla polemica riguardante Laura Pausini, sottolineando che le canzoni sono un patrimonio condiviso e che le cover rappresentano un gesto di rispetto. Questa riflessione si inserisce nella nuova settimana di “La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre.

Chi è Julien Lieb, il cantante scelto da Laura Pausini per la cover di Mengoni

Julien Lieb, giovane cantante francese, sta conquistando il pubblico con la sua voce ricca di sfumature. Laura Pausini ha scelto di collaborare con lui per una cover di Mengoni, unendo i loro stili distintivi. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due voci diverse, arricchendo il panorama musicale con un’interpretazione originale e autentica.

