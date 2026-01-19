Fiorello difende Laura Pausini per la cover di Mengoni | I fan non possono gettare fuoco su chi canta una canzone
Durante una puntata di Radio2, Fiorello ha commentato la discussione scoppiata sulla cover di
Durante la puntata de La Pennicanza su Radio2, Fiorello ha commentato la querelle nata attorno alla cover di Due Vite fatta da Laura Pausini. Secondo lo showman i fan non dovrebbero commentare e insultare l'artista che le fa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Fiorello difende Laura Pausini: «Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima»
Fiorello interviene sulla polemica riguardante Laura Pausini, sottolineando che le canzoni sono un patrimonio condiviso e che le cover rappresentano un gesto di rispetto. Questa riflessione si inserisce nella nuova settimana di “La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre.
Chi è Julien Lieb, il cantante scelto da Laura Pausini per la cover di Mengoni
Julien Lieb, giovane cantante francese, sta conquistando il pubblico con la sua voce ricca di sfumature. Laura Pausini ha scelto di collaborare con lui per una cover di Mengoni, unendo i loro stili distintivi. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due voci diverse, arricchendo il panorama musicale con un’interpretazione originale e autentica.
Fiorello difende Laura Pausini: «Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima» - Nuova settimana de “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 ... msn.com
«Attraversare gli Stati Uniti oggi è necessario per capire il modello di potere che esporta, normalizza e difende con orgoglio. Ne facciamo parte e sì, ci rappresenta». Cesare Cremonini ha deciso di condividere così le sue impressioni dopo il viaggio oltreocean - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.