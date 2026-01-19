Fiorello difende Laura Pausini | Le canzoni sono di tutti una cover è un segno di stima

Fiorello interviene sulla polemica riguardante Laura Pausini, sottolineando che le canzoni sono un patrimonio condiviso e che le cover rappresentano un gesto di rispetto. Questa riflessione si inserisce nella nuova settimana di “La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre.

Nuova settimana de "La Pennicanza", il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Anche oggi, 45 minuti che confermano la cifra dello show: improvvisazione pura, attualità macinata in diretta e comicità imprevedibile, capace di saltare da un tema all'altro senza perdere ritmo. Fiorello e il caso Pausini-Mengoni: "Le canzoni sono di tutti". La puntata si apre con Fiorello visibilmente contrariato da un titolo di giornale: "Certe canzoni non si toccano. Laura Pausini nella bufera per la cover di Marco Mengoni".

Fiorello a La Pennicanza sul caso Laura Pausini: “Sono davvero arrabbiato”

Lunedì 19 gennaio, Fiorello e Fabrizio Biggio apriranno la settimana de La Pennicanza affrontando la recente polemica riguardante Laura Pausini e la sua cover di Marco Mengoni. In un intervento senza enfasi, Fiorello ha espresso il proprio disappunto, sottolineando la sua indignazione per quanto accaduto, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Laura Pausini nella bufera per le troppe cover. La secca replica

Laura Pausini ha suscitato discussioni su Instagram dopo aver condiviso una cover di

