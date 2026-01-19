Fino alle radici invisibili del tumore Bello | Con la nostra tecnica proteggiamo il cervello sano

Dal 2009, il neurochirurgo Lorenzo Bello guida un team di ricercatori nello sviluppo di una tecnica innovativa per il trattamento dei gliomi di basso grado IDH mutati. Questa metodica mira a preservare al meglio la salute cerebrale, intervenendo fino alle radici invisibili del tumore. Un approccio che combina competenza e ricerca per migliorare la qualità di vita dei pazienti più giovani affetti da questa patologia.

Jason Collins, ex giocatore dell’NBA: “Ho un tumore al cervello in fase terminale”

Jason Collins, ex giocatore NBA, ha condiviso di essere affetto da un tumore al cervello in fase terminale. Ha descritto il glioblastoma come una forma aggressiva e difficile da trattare, segnando un momento di grande vulnerabilità nella sua vita.

