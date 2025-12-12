Jason Collins ex giocatore dell'NBA | Ho un tumore al cervello in fase terminale

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jason Collins, ex giocatore NBA, ha condiviso di essere affetto da un tumore al cervello in fase terminale. Ha descritto il glioblastoma come una forma aggressiva e difficile da trattare, segnando un momento di grande vulnerabilità nella sua vita.

L'ex giocatore di basket Jason Collins ha annunciato di avere un tumore al cervello in fase terminale: "Il glioblastoma è aggressivo ed è difficile da trattare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

jason collins ex giocatoreJason Collins, ex giocatore dell’NBA: “Ho un tumore al cervello in fase terminale” - L'ex giocatore di basket Jason Collins ha annunciato di avere un tumore al cervello in fase terminale: "Il glioblastoma è aggressivo ed è difficile ... Da fanpage.it

jason collins ex giocatoreNBA, l’ex Nets Jason Collins rivela: "Ho un tumore al cervello in fase terminale" - Tredici anni in NBA tra il 2001 e il 2014, Jason Collins aveva già fatto parlare di sé in passato per essere stato il primo atleta professionista nella storia dei quattro maggiori sport degli Stati Un ... Riporta sport.sky.it

The Biography of Jason Collins || Biograph

Video The Biography of Jason Collins || Biograph