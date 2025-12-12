Jason Collins ex giocatore dell'NBA | Ho un tumore al cervello in fase terminale

Jason Collins, ex giocatore NBA, ha condiviso di essere affetto da un tumore al cervello in fase terminale. Ha descritto il glioblastoma come una forma aggressiva e difficile da trattare, segnando un momento di grande vulnerabilità nella sua vita.

NBA, l’ex Nets Jason Collins rivela: "Ho un tumore al cervello in fase terminale" - Tredici anni in NBA tra il 2001 e il 2014, Jason Collins aveva già fatto parlare di sé in passato per essere stato il primo atleta professionista nella storia dei quattro maggiori sport degli Stati Un ... Riporta sport.sky.it

