Esistono già armi in grado di manipolare la nostra mente | Il cervello è il nuovo campo di battaglia

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo due ricercatori britannici le tecnologie capaci di influenzare coscienza e comportamento ora potrebbero essere sfruttate in ambito militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Esistono Gi224 Armi Grado