Carnevale 2026 il corteo acqueo in Canal Grande con la pantegana in cartapesta

Il Carnevale 2026 a Venezia si distingue per il tradizionale corteo acqueo lungo il Canal Grande, organizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta. Quest’anno, un elemento simbolico e originale è la “Pantegana” di cartapesta, che apre il percorso tra le imbarcazioni storiche. Un’occasione per rivivere le radici della tradizione veneziana e apprezzare l’atmosfera unica della città durante questa festività.

Ritorna l'atteso corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali lungo il Canal Grande, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica "Pantegana" di cartapesta.

