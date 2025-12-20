Torna il tradizionale Confeugo con corteo storico | programma e modifiche ai bus
Oggi, sabato 20 dicembre 2025, si svolgerà nel centro di Genova il tradizionale Confeugo, un evento organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione A Compagna. La manifestazione prevede un corteo storico che attraverserà le vie della città, portando avanti una tradizione antica. Si segnala che potrebbero esserci modifiche temporanee alla viabilità e ai servizi di trasporto pubblico. È consigliabile consultare le informazioni aggiornate prima di programmare gli spostamenti.
Oggi, sabato 20 dicembre 2025, si svolgerà in centro il Confeugo, evento realizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l'associazione A Compagna. Ci sarà il corteo storico e per l'occasione sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità e alle linee bus.
Genova, torna il Confeugo: sabato 20 dicembre la tradizionale cerimonia medievale - La tradizione fu sospesa nel Settecento e ripresa nel 1923 dall'associazione A Compagna, fondata per preservare la cultura e le tradizioni genovesi
