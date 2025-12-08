Festa per i 100 anni di nonna Giuseppina | Bontà e gentilezza il suo sorriso dà coraggio a tutti
Ha visto la guerra, la miseria e la sofferenza. Lei stessa ha patito diversi lutti, eppure Giuseppina Campione è sempre riuscita a regalare sorrisi e coraggio a tutta la sua famiglia. Nata l'8 dicembre del 1925, oggi ha festeggiato con i suoi parenti un compleanno speciale, il traguardo dei 100. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
