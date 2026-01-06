Cento anni vissuti intensamente | nonna Netta festeggia con figli e nipoti
San Michele Salentino ha reso omaggio a Maria Antonia Cassese, nota come nonna Netta, in occasione del suo centesimo compleanno. L’evento ha coinvolto i figli e i nipoti, che hanno condiviso con lei questa tappa significativa della sua vita. Un momento di festa e di riconoscimento per un secolo vissuto con dedizione e affetto, simbolo di radici profonde e valori familiari.
SAN MICHELE SALENTINO - San Michele Salentino ha celebrato i cento anni di Maria Antonia Cassese, per tutti nonna Netta, condividendo con la sua famiglia questo importante traguardo. Circondata dall’affetto dei figli e dei nipoti, nonna Netta ha festeggiato il suo compleanno in un clima semplice. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
