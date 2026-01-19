Ferrari 2026 ecco le foto delle nuove tute | torna il bianco E c' è un po' di tricolore

Sono state svelate le immagini delle nuove tute dei piloti Ferrari per il 2026, con un design che richiama la tradizione e integra il bianco tra gli inserti laterali, spalle e colletto. Accanto al rosso storico, spicca anche un tocco di tricolore, sottolineando l’identità italiana del team. In attesa della presentazione ufficiale della SF-26, queste novità offrono uno sguardo sul rinnovamento estetico della scuderia.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton indossano già i colori della Ferrari 2026. Sì, perché in attesa che venerdì si alzi il velo sulla SF-26, la monoposto che il duo di Maranello guiderà in questa stagione, la Ferrari ha diffuso le prime immagini delle nuove tute. Sono rosse, come da tradizione, ma accanto allo storico colore del Cavallino c’è un gradito ritorno: il bianco. Nell’anno dell’ora o mai più – così Leclerc ha definito senza mezzi termini la stagione 2026 - i due ferraristi indosseranno una tuta con diversi inserti in bianco, partendo dalla lunga striscia laterale, passando per spalle e colletto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari 2026, ecco le foto delle nuove tute: torna il bianco. E c'è un po' di tricolore... Inter, ecco le nuove maglie 2026/2027: la seconda omaggerà il baseball – FOTO

Sono state svelate le prime immagini delle nuove maglie dell’Inter per la stagione 202627. La prima mantiene lo stile tradizionale, mentre la seconda si distingue per un design innovativo, ispirato al baseball. Queste novità riflettono le scelte del club di rinnovare l’identità visiva, offrendo ai tifosi un mix di continuità e novità. Leggi anche: Bianco Natale al Pian delle Alpi, in Valle Intelvi: le foto che fanno sognare Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Leclerc e Hamilton, ecco le nuove tute Ferrari per il 2026: tutte le foto - I piloti della Rossa si rifanno il look invista del Mondiale 2026 di Formula 1: cresce l'attesa anche per la presentazione della monoposto in programma venerdì 23 gennaio ... corrieredellosport.it

