Inter ecco le nuove maglie 2026 2027 | la seconda omaggerà il baseball – FOTO

Sono state svelate le prime immagini delle nuove maglie dell’Inter per la stagione 2026/27. La prima mantiene lo stile tradizionale, mentre la seconda si distingue per un design innovativo, ispirato al baseball. Queste novità riflettono le scelte del club di rinnovare l’identità visiva, offrendo ai tifosi un mix di continuità e novità.

Arrivano nuove e interessanti anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le maglie dell’Inter per la stagione 202627, con dettagli che delineano una scelta chiara da parte del club: continuità stilistica per la prima divisa e forte rottura con il passato per la seconda maglia. Come riportato da FcInter1908 e Pasquale Guarro su X, la prima maglia dell’Inter 202627 resterà fedele alla tradizione nerazzurra. Il design previsto punta su un’estetica pulita e riconoscibile, senza sperimentazioni eccessive. Le caratteristiche principali saranno: classiche strisce verticali nere e azzurre;. colletto nero con chiusura a bottoni, dettaglio dal sapore vintage;. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

