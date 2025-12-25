Bianco Natale al Pian delle Alpi in Valle Intelvi | le foto che fanno sognare

Le previsioni lo avevano anticipato: a Natale avrebbe nevicato in molte zone del Comasco, compresa la Valle Intelvi. E così è stato. Al Pian delle Alpi il paesaggio si è risvegliato sotto una coltre bianca, trasformandosi in vere e proprie cartoline invernali.I primi fiocchi sono arrivati il 24.

