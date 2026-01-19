Feriti a Crans-Montana le registrazioni con le voci familiari per il 16enne ricoverato al Niguarda | Leonardo gli audio degli amici sono un abbraccio per te

Le registrazioni vocali di amici e familiari rappresentano un gesto di conforto per Leonardo Bove, 16 anni, ricoverato in terapia intensiva a Niguarda dopo gli incidenti a Crans-Montana. La squadra under 17 della società Franco Scarioni ha indossato una maglia speciale con la scritta “Forza Leo” durante la partita contro il Cimiano, simbolo di solidarietà e vicinanza in questo momento difficile.

Milano – “Forza Leo”. La squadra under 17 della società Franco Scarioni è scesa in campo ieri contro il Cimiano (partita finita 3-3) con una maglia dedicata al capitano Leonardo Bove, tra i feriti di Crans-Montana, che lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Niguarda. È l’ultimo arrivato dalla Svizzera, il dodicesimo ricoverato. E tra i pazienti ci sono tre suoi compagni di scuola. Gli amici più cari hanno registrato per lui degli audio con le proprie voci, sperando che parole gentili e timbri familiari possano accompagnarlo verso il risveglio e la ripresa. Crans Montana, l’appello di Attilio Fontana alle discoteche lombarde: “Mai più fontanelle pirotecniche” Il messaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Valentino Giola, padre di un ragazzo di 16 anni ricoverato al Niguarda, ha condiviso il dolore per la perdita degli amici del figlio. In un’intervista, ha riferito che, sebbene le condizioni del ragazzo siano migliorate, comunicare la notizia delle morti è stato un momento difficile da affrontare. Un episodio che evidenzia la tragedia e il dolore vissuti dalle famiglie coinvolte.

Leonardo Bove, il 16enne di Milano rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana, sarà trasferito dall’ospedale di Zurigo all’ospedale Niguarda di Milano. Dopo un intervento di stabilizzazione, il ragazzo rientrerà in Italia in serata, dove riceverà le cure necessarie. La situazione resta sotto monitoraggio, e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

