Crans Montana Valentino Giola papà di un 16enne ricoverato al Niguarda | I suoi amici sono morti dirglielo è stata dura

Valentino Giola, padre di un ragazzo di 16 anni ricoverato al Niguarda, ha condiviso il dolore per la perdita degli amici del figlio. In un’intervista, ha riferito che, sebbene le condizioni del ragazzo siano migliorate, comunicare la notizia delle morti è stato un momento difficile da affrontare. Un episodio che evidenzia la tragedia e il dolore vissuti dalle famiglie coinvolte.

Milano, 9 gennaio 2026 – “Mio figlio sta un po’ meglio, grazie a Dio. Ma sapere che sei dei suoi amici non ce l’hanno fatta è stato un altro duro colpo. L’ha saputo il giorno dei funerali, ora sta cercando di elaborare il lutto”. Valentino Giola, avvocato, è il padre di Giuseppe, sedicenne, tra i ragazzi rimasti feriti nel locale di Crans-Montana e ora ricoverato al Niguarda, dove è arrivato con l’elicottero la sera del 1° gennaio. Come sono le sue condizioni? “Mio figlio ha ustioni al volto e alla mano. I medici lo stanno curando al meglio e noi gli stiamo accanto. Ha iniziato a mangiare e a fare qualche passo da solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

