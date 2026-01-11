Tragedia Crans-Montana atteso all'ospedale Niguarda il 16enne di Milano Leonardo Bove | era ricoverato a Zurigo

Leonardo Bove, il 16enne di Milano rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana, sarà trasferito dall’ospedale di Zurigo all’ospedale Niguarda di Milano. Dopo un intervento di stabilizzazione, il ragazzo rientrerà in Italia in serata, dove riceverà le cure necessarie. La situazione resta sotto monitoraggio, e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

In serata rientrerà in Italia e sarà ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, il sedicenne ferito nel rogo di Crans-Montana e fino ad oggi ricoverato all'ospedale di Zurigo: le sue condizioni erano gravi tanto da non poterlo trasferire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

