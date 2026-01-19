Federica Torzullo prima notte in cella per il marito | stasera Anguillara si illumina per la fiaccolata

A Anguillara, la comunità si riunisce questa sera per una fiaccolata, mentre Claudio Carlomagno trascorre la prima notte in cella con l'accusa di omicidio. Federica Torzullo vive un momento difficile, in un contesto di forte solidarietà e partecipazione. Questo evento testimonia la vicinanza della cittadina alle persone coinvolte, mantenendo un atteggiamento di rispetto e sobrietà di fronte a una vicenda complessa.

Federica Torzullo: mentre Claudio Carlomagno affronta le prime ore di detenzione con l’accusa di omicidio, la comunità scende in strada. Federica Torzullo: mentre Claudio Carlomagno affronta le prime ore di detenzione con l’accusa di omicidio, la comunità scende in strada per onorare la memoria della giovane madre scomparsa Le mura del carcere di Civitavecchia si sono chiuse alle spalle di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato di aver spezzato la vita di sua moglie, Federica Torzullo. Una prima notte trascorsa sotto sorveglianza a vista, in un isolamento che non è solo fisico: fonti penitenziarie descrivono un uomo ancora apparentemente incapace di metabolizzare la ferocia di un atto che ha sconvolto un intero territorio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Federica Torzullo, prima notte in cella per il marito "sorvegliato a vista"

Federica Torzullo ha trascorso la prima notte in cella sotto stretta sorveglianza. Nel frattempo, il paese si è unito in una fiaccolata in memoria della donna di 41 anni, mentre gli studenti dell’ex liceo hanno dedicato un minuto di silenzio e rumore in suo ricordo. La vicenda ha coinvolto la comunità, manifestando il dolore e la vicinanza di tutti.

Federica Torzullo, trovato il corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è della 41enne. Claudio Carlomagno in carcere stasera

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito ad Anguillara Sabazia, dove era scomparsa il 9 gennaio. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, mentre Claudio Carlomagno, sospettato e coinvolto nella vicenda, si trova in carcere. La vicenda ha suscitato grande attenzione, lasciando aperti molti interrogativi sulle circostanze e le motivazioni dietro il tragico episodio.

