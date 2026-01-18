Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito ad Anguillara Sabazia, dove era scomparsa il 9 gennaio. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, mentre Claudio Carlomagno, sospettato e coinvolto nella vicenda, si trova in carcere. La vicenda ha suscitato grande attenzione, lasciando aperti molti interrogativi sulle circostanze e le motivazioni dietro il tragico episodio.

Una mano emerge dal terreno ed è quella di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Ora la posizione di Claudio Carlomagno si aggrava. Il corpo infatti è compatibile con quella della Torzullo: il corpo è stato riesumato dopo 9 giorni in cui è stato a contatto con la terra, per cui è in stato di decomposizione ma integro. Manca solo il riconoscimento formale, che avverrà dopo che il corpo verrà mostrato ai parenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Federica Torzullo, trovato il corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è della 41enne. Claudio Carlomagno in carcere stasera

Federica Torzullo, trovato il corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è della 41enne. Braccialetti e indumenti sono i suoi. L'uomo fermato, va in carcere

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito ad Anguillara. Sul luogo sono stati rinvenuti braccialetti e indumenti riconducibili a lei. L'uomo, sospettato, è stato fermato e portato in carcere. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso della donna.

Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad Anguillara

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell’azienda del marito, specializzata in movimentazione terra. Il corpo è stato rinvenuto nella sede operativa situata nella via della ditta. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze della morte e le cause della scomparsa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita nell’azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, x.com

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un corpo nell'azienda del marito: è di una donna - facebook.com facebook