federica torzullo prima notte in cella per il marito sorvegliato a vista

Federica Torzullo ha trascorso la prima notte in cella sotto stretta sorveglianza. Nel frattempo, il paese si è unito in una fiaccolata in memoria della donna di 41 anni, mentre gli studenti dell’ex liceo hanno dedicato un minuto di silenzio e rumore in suo ricordo. La vicenda ha coinvolto la comunità, manifestando il dolore e la vicinanza di tutti.

Ha trascorso la prima notte in cella nel carcere di Civitavecchia, sorvegliato a vista, Claudio Carlomagno, accusato di omicidio volontario aggravato dopo che la moglie Federica Torzullo, scomparsa l'8 gennaio scorso da Anguillara Sabazia, è stata ritrovata senza vita, sotterrata in un canneto alle spalle dell'azienda del marito. Il fermo dopo una ricostruzione giudicata incongruente e il rinvenimento di tracce ematiche e biologiche nell'auto e in casa della coppia. L'uomo secondo fonti penitenziarie sembra "apparentemente non aver compreso ancora la gravità di quanto ha fatto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Federica Torzullo è stata trovata senza vita sotto oltre due metri di terriccio, mentre i carabinieri cercavano indizi nella ditta di Claudio Carlomagno, suo marito. Durante le operazioni di scavo, è stata scoperta una mano, elemento che ha portato all'arresto dell'uomo. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica del fatto e le motivazioni dietro questa tragica morte.

Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione ad Anguillara Sabazia, tra l’8 e il 9 gennaio. Secondo le indagini, il marito sarebbe coinvolto nel presunto tentativo di inquinare le prove. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e investigazioni in corso per chiarire le circostanze del tragico evento.

Federica Torzullo uccisa di notte nella cabina armadio in camera da letto: “Il marito ha provato a inquinare le prove” - Omicidio ad Anguillara Sabazia, la ricostruzione del procuratore: Claudio Carlomagno ha caricato nel bagagliaio dell’auto il corpo della moglie e l'ha sepolta in un terreno della ditta. quotidiano.net