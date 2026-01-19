Federica Torzullo il corpo ritrovato sotto due metri di terriccio Il marito in cella L?ha uccisa

Federica Torzullo è stata trovata senza vita sotto oltre due metri di terriccio, mentre i carabinieri cercavano indizi nella ditta di Claudio Carlomagno, suo marito. Durante le operazioni di scavo, è stata scoperta una mano, elemento che ha portato all'arresto dell'uomo. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica del fatto e le motivazioni dietro questa tragica morte.

Mentre ieri mattina i carabinieri scavavano nel terreno nella ditta di Claudio Carlomagno, è spuntata una mano. E da lì, piano piano, è riemerso il corpo di sua moglie Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dal 9 gennaio scorso dalla loro villetta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La funzionaria del centro di smistamento delle Poste dell’aeroporto di Fiumicino era sepolta in una buca di oltre due metri, scavata - è l’ipotesi della Procura di Civitavecchia - dall’uomo dal quale era in procinto di separarsi, all’interno del perimetro della sede operativa dell’azienda familiare di movimentazione terra: la Carlomagno srl. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

