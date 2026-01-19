Federica Torzullo uccisa di notte nella cabina armadio in camera da letto | Il marito ha inquinato le prove

Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione ad Anguillara Sabazia, tra l’8 e il 9 gennaio. Secondo le indagini, il marito sarebbe coinvolto nel presunto tentativo di inquinare le prove. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e investigazioni in corso per chiarire le circostanze del tragico evento.

Anguillara Sabazia (Roma) – Federica Torzullo sarebbe stata uccisa in casa nella notte tra l'8 e il 9 gennaio. Poi il marito Claudio Carlomagno avrebbe caricato il corpo nel bagagliaio dell'auto e l'avrebbe trasportato nell'azienda di famiglia, dov'è stato trovato domenica 18 gennaio dai carabinieri. La ricostruzione della Procura di Civitavecchia chiude 10 giorni di giallo sulla tragica scomparsa della 41enne di Anguillara Sabazia, madre di un bambino 10 anni. Sono molteplici i riscontri alle azioni e ai movimenti del marito, ora in cella per omicidio aggravato e occultamento di cadavere, si legge in una nota del procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori.

Federica Torzullo uccisa di notte nella cabina armadio in camera da letto: “Il marito ha provato a inquinare le prove”

Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione ad Anguillara Sabazia, tra l’8 e il 9 gennaio. Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe avvenuto nella cabina armadio della camera da letto. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le circostanze e il sospetto che il marito abbia tentato di alterare le prove. La vicenda è al centro delle indagini per chiarire le cause e i responsabili.

È di Federica Torzullo il corpo sotterrato vicino alla ditta del marito | «Uccisa nella cabina armadio, gravi indizi contro l'uomo»

Federica Torzullo, scomparsa l'8 gennaio, è stata ritrovata senza vita vicino alla ditta del marito. Il corpo, nascosto in un'area sotterranea, è stato identificato grazie agli indumenti e agli oggetti trovati addosso alla vittima. Le indagini stanno portando a gravi sospetti sull'uomo, con elementi che suggeriscono un possibile ruolo nell'omicidio. La vicenda si svolge in un contesto di mistero e approfondimento investigativo.

Federica Torzullo uccisa di notte nella cabina armadio in camera da letto: “Il marito ha provato a inquinare le prove” - Omicidio ad Anguillara Sabazia, la ricostruzione del procuratore: Claudio Carlomagno ha caricato nel bagagliaio dell’auto il corpo della moglie e l'ha sepolta in un terreno della ditta. quotidiano.net