Federica Toruzullo il marito Claudio Carlomagno interrogato | cosa non torna sul movente l' arma non trovata e l' omicidio Confssione in arrivo?

Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Toruzullo, è attualmente sotto interrogatorio nel carcere di Civitavecchia. Restano molte questioni irrisolte, tra cui il movente, l’assenza dell’arma e la reale dinamica dell’accaduto. La vicenda solleva dubbi e attende chiarimenti, anche in vista di una possibile confessione. Seguiranno aggiornamenti sulle indagini e sui prossimi sviluppi del caso.

Claudio Carlomagno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo e dell'occultamento del suo cadavere, è attualmente sotto interrogatorio nel carcere di Civitavecchia. Davanti al procuratore Alberto Liguori e al pm titolare, l'indagato è chiamato a rispondere sulla dinamica dei fatti, sul movente e sulla posizione dell'arma del delitto, tuttora non individuata. «Colpita al volto e altre parti del corpo, difficile riconoscerlo», spiega Liguori durante la trasmissione Ore 14. L’atto istruttorio L'interrogatorio punta a colmare le lacune investigative relative all'arma utilizzata per l'omicidio. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Le autorità stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e le recenti comunicazioni tra i due, mentre si avvicina una separazione ufficiale. La vicenda resta sotto stretto riserbo, con le indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

