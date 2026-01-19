Claudio Carlomagno il marito di Federica Torzullo ha deciso di dire la verità sull' omicidio | l' interrogatorio l' arma del delitto e il cellulare

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha deciso di rilasciare dichiarazioni riguardo all'omicidio della moglie. Dopo dieci giorni di silenzio, in seguito al ritrovamento del corpo sepolto vicino alla sua azienda, ha fornito dettagli sull'interrogatorio, l'arma del delitto e l'uso del cellulare. Questo intervento rappresenta un passo importante nel chiarire le circostanze di una vicenda che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.

Dopo dieci giorni di silenzio e il ritrovamento del corpo della moglie sepolto nel terreno adiacente la sua ditta di scavi e movimentazione terra, Claudio Carlomagno ha deciso di parlare e dire la sua verità sull'uccisione della moglie Federica Torzullo. Il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori e il sostituto procuratore Gianluca Pignotti si recheranno nel primo pomeriggio in carcere (a Civitavecchia), dove da ieri il 44enne è recluso in stato di fermo, e lo interrogheranno alla presenza del suo avvocato. È stato proprio lui, infatti, a chiedere di essere sentito prima dell'udienza di convalida davanti al gip. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Le ricerche sono in corso nel lago di Bracciano. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La vicenda sta ricevendo attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine, mentre si cercano elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa.

Anguillara, trovato in un canneto il cadavere di Federica Torzullo. Fermato per omicidio il marito Claudio Carlomagno: andrà in carcere

A Anguillara, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Federica Torzullo, trovato sepolto in un canneto. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e si trova ora in custodia. L’indagine, condotta dai carabinieri, prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

