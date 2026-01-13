Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio | le telecamere la separazione imminente cosa sappiamo

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Le autorità stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e le recenti comunicazioni tra i due, mentre si avvicina una separazione ufficiale. La vicenda resta sotto stretto riserbo, con le indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

