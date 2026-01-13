Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio | le telecamere la separazione imminente cosa sappiamo

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Le autorità stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e le recenti comunicazioni tra i due, mentre si avvicina una separazione ufficiale. La vicenda resta sotto stretto riserbo, con le indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è indagato per omicidio. La 41enne è scomparsa quattro giorni fa da Anguillara. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

