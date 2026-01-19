Federica Brignone si prepara al rientro in gara dopo un periodo di assenza. La sciatrice italiana ha dichiarato che questa competizione rappresenta un'occasione per valutare lo stato della sua mente e del suo corpo, con particolare attenzione alla gamba. La sua presenza testimonia la volontà di affrontare le sfide con determinazione, preferendo il rischio del fallimento rispetto alla paura di non provarci.

AGI - "È veramente fantastico essere qui in gara domani, che per me sarà un test. Sono qui per fare un test su me stessa per vedere come stanno la mia mente e il mio corpo, e soprattutto la mia gamba. Non sono qui per fare un grande risultato, ma per un grande risultato per me stessa: essere in gara domani sarà un grande risultato. Sarà un'emozione nuova. Il programma è di ritornare ad allenarmi a Cortina, poi se me la sentirò e vorrò, farò le gare prima e dopo le Olimpiadi: vedremo come andrà, io comunque sono qui per fare le gare". Lo ha detto Federica Brignone parlando in conferenza stampa con i media internazionali a Plan de Corones in Alto Adige alla vigilia dello slalom gigante di Coppa del mondo che segnerà anche il suo rientro agonistico a distanza di 292 giorni dal terribile infortunio occorso lo scorso 3 aprile in Val di Fassa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Federica Brignone pronta al rientro, "meglio fallire che avere paura"

Con che pettorale partirà Federica Brignone al rientro in gigante? WCSL ancora favorevole, status di infortunata non utilizzabile

Federica Brignone si prepara al suo ritorno in gigante, mentre l'attenzione si concentra sul suo pettorale di partenza. Con il WCSL ancora favorevole, ma lo status di infortunata non utilizzabile, l'attesa cresce per conoscere le sue possibilità di partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Che pettorale avrà Federica Brignone al rientro in gigante? Arriva la temuta notizia nella World Entry List

Federica Brignone, al rientro in gigante, avrà un pettorale che riflette la sua posizione nella nuova World Entry List. Dopo il recente aggiornamento, la sciatrice italiana si trova fuori dalle prime sette posizioni della classifica, influenzando così la scelta del numero di partenza nelle prossime gare di Coppa del Mondo. Questo cambiamento rappresenta un nuovo capitolo nella sua stagione, con implicazioni sulla strategia e sulla competitività sulle piste.

