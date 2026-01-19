FC 26 Evoluzione | Ala Eccellente Royal Winger

L'FC 26 Evoluzione: Ala Eccellente è progettata per il calcio contemporaneo. Offre una combinazione di agilità, resistenza e capacità di lettura del gioco, fondamentali per affrontare le sfide di un calcio in continua evoluzione. Questa scarpa garantisce supporto e precisione, ideali per chi desidera migliorare le proprie prestazioni in campo, mantenendo un approccio sobrio e funzionale.

Questa EVO è pensata per il calcio moderno: non basta più correre, bisogna saper intercettare, resistere ai contrasti e avere una visione di gioco superiore. Il risultato finale è un oggetto giocatore Menzioni d’Onore TOTY da 88 di valutazione. Requisiti di Selezione. Valutazione Generale (GEN): Massimo 86.. Ruolo: Deve essere un ES o ED.. Velocità: Massimo 90.. Difesa: Massimo 77.. Stili di Gioco: Massimo 10 totali e massimo 1 PlayStyle+.. Rarità esclusa: Non può essere un giocatore della rarità “Tour mondiale fuoricl. argento”.. Miglioramenti: Forza Fisica e Qualità Tecnica. L’upgrade garantisce un boost di +10 alla valutazione e trasforma l’ala in un giocatore completo: Velocità (88): Un aumento di +10 che la rende competitiva contro i terzini più veloci. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: Ala Eccellente (Royal Winger) Leggi anche: FC 26 SBC: Marcus Tavernier Tuono (86 OVR) – Ala Veloce con Dribbling Eccellente Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione a Pagamento: Creatività a destra – L’Ala Playmaker D’Élite! (Magician of the Right) Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. FC 26 Evoluzione: Attacca come Kylian (Strike like Kylian) - Questa Evoluzione è un vero e proprio "game changer" per il reparto offensivo. imiglioridififa.com

SITUAZIONE ORE 12:30 Attraverso il radar possiamo notare una maggiore estensione dei fenomeni oltre ad una generale intensificazione. Tuttavia, ancora per il momento, nulla di eccezionale. In evoluzione. (Giuseppe Pittera) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.