È disponibile la SBC per sbloccare Marcus Tavernier Tuono (86 OVR), un’ala inglese del Bournemouth che vanta statistiche offensive di alto livello, particolarmente nel dribbling. Costo Stimato: BassoMedio (richiede 84 TOTW, 85 OVR).. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Marcus Tavernier Tuono 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 86 OVR LM, RM, LW 3 4 Regista largo DRI 89, VEL 88, TIR 86 Le 2 Sfide da Completare. Questa SBC è molto accessibile, richiedendo solo due rose, con l’utilizzo di una carta TOTW e giocatori specifici da Inghilterra e Premier League. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: Marcus Tavernier Tuono (86 OVR) – Ala Veloce con Dribbling Eccellente