FC 26 Nuova Evoluzione a Pagamento | Creatività a destra – L’Ala Playmaker D’Élite! Magician of the Right
È disponibile l’Evoluzione premium a pagamento “Creatività a destra” (21 giorni), progettata per trasformare un’Ala Destra (AD) in un fantasista agile, veloce e con passaggi eccezionali. Questa EVO garantisce un boost massivo di +15 GEN e aggiunge lo stile di gioco Rapido+. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: 60.000 Crediti o 700 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. Posizione: AD.. N° stili di gioco+ max: 1.. Esclude i giocatori Tour mondiale fuoricl. argento. I Miglioramenti Totali (Massivo +15 GEN). Questa EVO è ideale per creare un’ala con statistiche Meta complete per Attacco, Passaggio e Dribbling, culminando in un rating massimo di 87 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Argomenti simili trattati di recente
Una nuova evoluzione della collezione Mosaico è qui per illuminare ogni look delle feste. Forme inaspettatamente moderne che rendono omaggio all’antica arte del mosaico, fondendosi con la luce, una bellezza senza tempo e una maestria artigianale impec - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Nuova Evoluzione: Piede debole e Mosse abilità – Upgrade Tecnico Essenziale! - È disponibile una nuova Evoluzione a lungo termine (21 giorni totali) denominata "Piede debole e Mosse abilità", focalizzata unicamente sul miglioramento ... Riporta imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione FLASH: Hit the Weights – Potenza e Fisico! - È disponibile una nuova Evoluzione flash a tempo limitato (4 giorni totali) denominata "Hit the Weights", dedicata interamente a potenziare le statistiche ... Secondo imiglioridififa.com
Come giocare prima a FC 26 dal 18 settembre con il trucco della Nuova Zelanda - Vi abbiamo già spiegato come giocare prima a EA Sports FC 26 ma se non resistete potete anticipare la prova di ulteriori 12 oregrazie al trucco della Nuova Zelanda. Lo riporta everyeye.it