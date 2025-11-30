È disponibile l’Evoluzione premium a pagamento “Creatività a destra” (21 giorni), progettata per trasformare un’Ala Destra (AD) in un fantasista agile, veloce e con passaggi eccezionali. Questa EVO garantisce un boost massivo di +15 GEN e aggiunge lo stile di gioco Rapido+. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: 60.000 Crediti o 700 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. Posizione: AD.. N° stili di gioco+ max: 1.. Esclude i giocatori Tour mondiale fuoricl. argento. I Miglioramenti Totali (Massivo +15 GEN). Questa EVO è ideale per creare un’ala con statistiche Meta complete per Attacco, Passaggio e Dribbling, culminando in un rating massimo di 87 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione a Pagamento: Creatività a destra – L’Ala Playmaker D’Élite! (Magician of the Right)