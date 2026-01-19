Fava Inps | Formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico

Il presidente Inps Fava sottolinea l’importanza di formazione continua e riqualificazione per fronteggiare il calo demografico. È essenziale coinvolgere imprese, scuole e giovani, oltre a promuovere percorsi di aggiornamento anche per gli Over 55. Solo attraverso queste strategie si potrà preservare l’occupabilità e garantire la sostenibilità del sistema lavorativo nel tempo.

“Dobbiamo mettere insieme le imprese, il tessuto scolastico e i giovani. E' fondamentale anche riqualificare i diversamente giovani, come gli Over 55, solo così riusciremo a mantenere l’occupabilità e garantire la sostenibilità del sistema.” Ha dichiarato Gabriele Fava, presidente dell'Inps, in occasione del convegno “Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro”, presso Palazzo Wedekind, a Roma. “Terza guerra mondiale”, è il libro scritto dal giornalista e scrittore Luca Ciarrocca che spiega perché la minaccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

