Fava Inps | Formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico

Fava dell'Inps sottolinea l'importanza di formazione continua e riqualificazione per contrastare il calo demografico. Coinvolgere imprese, scuole e giovani è fondamentale, così come riqualificare le persone over 55. Questi interventi sono essenziali per mantenere l’occupabilità e assicurare la sostenibilità del sistema lavorativo nel lungo termine.

"Dobbiamo mettere insieme le imprese, il tessuto scolastico e i giovani. E' fondamentale anche riqualificare i diversamente giovani, come gli Over 55, solo così riusciremo a mantenere l'occupabilità e garantire la sostenibilità del sistema." Ha dichiarato Gabriele Fava, presidente dell'Inps, in occasione del convegno "Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro", presso Palazzo Wedekind, a Roma.

