Fava Inps | Formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico

Da quotidiano.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fava dell'Inps sottolinea l'importanza di formazione continua e riqualificazione per contrastare il calo demografico. Coinvolgere imprese, scuole e giovani è fondamentale, così come riqualificare le persone over 55. Questi interventi sono essenziali per mantenere l’occupabilità e assicurare la sostenibilità del sistema lavorativo nel lungo termine.

“Dobbiamo mettere insieme le imprese, il tessuto scolastico e i giovani. E' fondamentale anche riqualificare i diversamente giovani, come gli Over 55, solo così riusciremo a mantenere l’occupabilità e garantire la sostenibilità del sistema.” Ha dichiarato Gabriele Fava, presidente dell'Inps, in occasione del convegno “Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro”, presso Palazzo Wedekind, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

fava inps formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico

© Quotidiano.net - Fava (Inps): “Formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico”

Leggi anche: Fava (Inps): "Formazione e riqualificazione chiave per occupabilità"

Leggi anche: Continua il declino demografico in Irpinia: calo di 1179 residenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fava (Inps): Formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico; Fava (Inps): Formazione e riqualificazione chiave per occupabilità; Sciopero dei taxi, in corso la protesta; Fava (Inps): Formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico.

fava inps formazione continuaFava (Inps): "Formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico" - E' fondamentale anche riqualificare i diversamente giovani, come gli Over 55, solo così riusciremo a mantenere l' ... msn.com

fava inps formazione continuaFava (Inps): “Formazione e riqualificazione chiave per occupabilità” - Dobbiamo mettere insieme le imprese, il tessuto scolastico e i giovani, ma non solo: è fondamentale anche riqual ... msn.com

fava inps formazione continuaLavoro, Fava (Inps): serve un’alleanza stabile tra imprese e il sistema dell’istruzione - "Affrontare in modo strutturale la crescente carenza di manodopera e costruire una nuova alleanza stabile tra imprese e sistema dell'istruzione ... ildiariodellavoro.it

Fava (Inps): “Formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico”

Video Fava (Inps): “Formazione continua e riqualificazione per affrontare il calo demografico”

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.