Pericolo PFAS I rischi nel piatto

I PFAS sono una vasta famiglia di composti chimici sintetici utilizzati in molte applicazioni industriali e commerciali. La loro presenza nell'ambiente e negli alimenti rappresenta un crescente rischio per la salute umana e l'ecosistema. Questo articolo esplora i pericoli associati ai PFAS e i potenziali effetti nel nostro piatto.

I PFAS sono composti chimici sintetici che costituiscono una grande famiglia di inquinanti ambientali. Sono anche definiti " forever chemicals ", perché la loro alta stabilità termica e chimica li rende resistenti ai processi di degradazione naturali, favorendone la diffusione nel pianeta. Se ne è parlato nella conferenza internazionale "PFAS, ambiente e salute: l'eredità chimica del nostro tempo", organizzata dal Tecnopolo Bologna-Ozzano. "Tutti gli ambienti sono interessati da questa contaminazione pervasiva – spiega Laura Calzà (nella foto in basso a destra), medico chirurgo, specialista in Endocrinologia, professore ordinario di Biotecnologie cellulari, cellule staminali e Scienze cognitive presso l'Università di Bologna e direttore scientifico di Fondazione IRET –.

I PFAS rappresentano una delle più complesse sfide ambientali e sanitarie del XXI secolo. Sono stati utilissimi nell'industria, ma la loro persistenza, diffusione e tossicità li rendono un pericolo per ecosistemi e salute umana.

Spinetta Marengo e l'incubo #Pfas: le emissioni della fabbrica fanno paura. I dati "pubblicati" col segreto dei 26 camini del polo chimico che emettono sostanze fluorurate solo 15 siano dotati di filtri per l'abbattimento

