Più che un trend, è una religione. Dimentica i contouring estremi e le coperture totali; il vero lusso, oggi, si misura in glow. Parliamo di quella luminosità che nasce dall'interno, di una pelle così idratata da apparire quasi bagnata, effetto glass skin. Il segreto, sussurrato nei backstage e custodito nei flaconi più iconici, ha un nome: Acido Ialuronico. Non è più solo un ingrediente, ma il protagonista indiscusso del rituale di bellezza contemporaneo. Un elisir couture che disseta la pelle a ogni livello, la rimpolpa visibilmente e agisce come una promessa di eterna freschezza. È il gesto essenziale per trasformare la texture, levigare le linee sottili e svelare una radiosità pura, quasi primordiale.

Idratano, rimpolpano e riducono le rughe. 14 sieri all'acido ialuronico che non ti faranno rimpiangere le punturine