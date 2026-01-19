Faccia a faccia di Cataldi con l'arbitro nell'intervallo di Lazio-Como | Sono due mesi che è così

Durante l'intervallo di Lazio-Como, Cataldi ha avuto un confronto diretto con l’arbitro Fabbri nel tunnel dell’Olimpico. Il centrocampista ha chiesto chiarimenti sul comportamento dell’arbitro, commentando: “Ascoltami, sono due mesi che è così”. L’episodio evidenzia le tensioni tra giocatori e arbitri, sottolineando le difficoltà di comunicazione durante le gare.

