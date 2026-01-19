Enrico De Martino, ex ballerino, ha lasciato il palcoscenico per offrire stabilità alla propria famiglia. È scomparso a 61 anni a Torre Annunziata, dopo una lunga malattia affrontata con riserbo. La sua vita, segnata dalla passione per la danza e dalla dedizione familiare, lascia un ricordo di sobrietà e rispetto.

I l sipario è calato troppo presto per Enrico De Martino. Il padre di Stefano De Martino è morto a 61 anni a Torre Annunziata, dopo aver combattuto con estrema discrezione contro una lunga malattia. Non era solo il genitore del conduttore di Affari tuoi, ma l'architetto silenzioso di quel destino che ha portato Stefano a diventare uno dei volti più amati della tv italiana. Un uomo che ha saputo incarnare quella nobiltà d'animo tipica di chi sa fare un passo indietro per amore della famiglia.

© Iodonna.it - Ex ballerino, aveva lasciato il mondo della danza per dare stabilità alla sua famiglia

