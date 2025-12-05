Il più grande Morto il maestro | ha lasciato la sua firma in tutto il mondo

Il mondo dell’architettura perde uno dei suoi giganti: Frank Gehry è morto all’età di 96 anni nella sua casa di Santa Monica, dopo una breve malattia respiratoria. A definirlo un “Titan of Architecture” è stato il New York Times, sintetizzando il ruolo di questo architetto canadese-americano che ha cambiato per sempre il modo di immaginare gli edifici, trasformando intere città in icone globali grazie alle sue forme dinamiche e inattese. Gehry aveva firmato alcuni degli edifici più riconoscibili al mondo: dal Guggenheim Museum Bilbao alla Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, fino alla Fondation Louis Vuitton di Parigi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

