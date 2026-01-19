Euroclub ottant’anni suonati e vai col liscio

L’Euroclub di Savignano celebra gli ottant’anni dalla sua apertura, avvenuta il 17 gennaio 1946. In occasione del traguardo, il locale ha ospitato una serata speciale con musica dal vivo, interpretata dalla grande orchestra di Luca Bergamini e Novella, e spettacoli comici con Nevio Bedin. Un momento di ricordo e festeggiamenti che testimonia la lunga storia e l’importanza culturale del locale nel territorio.

Festa grande per gli 80 anni dell’Euroclub di Savignano inaugurato il 17 gennaio 1946. Il grande locale ha registrato, sabato nella notte del compleanno, un successo strepitoso con i balli della grande orchestra di Luca Bergamini e la moglie Novella e con la comicità di Nevio Bedin. Durante la festa è stata offerta a tutti una torta gigante opera di Frascaroli di Bellaria. Ma il fatto più importante, sicuramente da primato nazionale, è che oltre ad avere compiuto 80 anni di vita e di divertimento, l’Euroclub fin dalla sua apertura viene gestito dalla famiglia Delvecchio. Il dancing nasce il 17 gennaio 1946 come circolo con il nome di Bastia, stessa denominazione della via che collega Gatteo a San Mauro Pascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Euroclub, ottant’anni suonati e vai col liscio Dal liscio alla disco. Euroclub, 80 anni di balli

Euroclub, il locale di ballo più longevo d’Italia, festeggia 80 anni di attività il 17 gennaio. Da sempre punto di riferimento per gli appassionati di musica e danza, continua a rinnovarsi mantenendo viva la tradizione. Gestito dalla stessa famiglia ormai da tre generazioni, rappresenta un simbolo di continuità e passione nel panorama della scena dance italiana. Leggi anche: Concerti, deejay e... vai col liscio. In piazza l’incendio al Castello Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Euroclub, ottant’anni suonati e vai col liscio - Il grande locale ha registrato, sabato nella notte del compleanno, un successo strepitoso con i balli della grand ... msn.com

L'orlo della Fondazione di Isaac Asimov (1982), edizione Euroclub del 1996. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.