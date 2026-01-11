Dal liscio alla disco. Euroclub, 80 anni di balli.

Euroclub, il locale di ballo più longevo d’Italia, festeggia 80 anni di attività il 17 gennaio. Da sempre punto di riferimento per gli appassionati di musica e danza, continua a rinnovarsi mantenendo viva la tradizione. Gestito dalla stessa famiglia ormai da tre generazioni, rappresenta un simbolo di continuità e passione nel panorama della scena dance italiana.

Continua ancora a fare ballare da 80 anni e si rinnova in continuazione. Sabato 17 gennaio compleanno per il dancing più longevo d’Italia gestito dalla stessa proprietà, arrivata alla terza generazione. Al contrario della maggior parte dei locali da ballo che negli ultimi trent’anni hanno chiuso i battenti in modo massiccio, il dancing Euroclub di Savignano compirà 80 anni. Un record a livello nazionale in quanto non si ha riscontro di un altro dancing in vita da 80 anni grazie alla gestione della stessa famiglia che ne è anche proprietaria. La festa ufficiale vedrà protagonista sul palco l’orchestra di Luca Bergamini con la moglie Novella che portano avanti il liscio e il folklore romagnolo dopo avere preso il testimone dal babbo Franco Bergamini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

