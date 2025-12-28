Concerti, deejay e... vai col liscio. In piazza l’incendio al Castello.

Deejay e piste da ballo la notte di Capodanno. E due grandi concerti a fare da antipasto. Saranno Edoardo Bennato e Francesca Michielin a dare il via al Capodanno riminese. La lunga maratona verso la notte di San Silvestro sarà aperta dalle due serate live (entrambe a ingresso libero) in piazza Malatesta. Domani (21,15) sarà Bennato ad aprire i festeggiamenti, con un concerto che promette di far cantare e ballare migliaia di persone con il suo Sono solo canzonette tour 2025 e i classici del suo repertorio. Martedì (alla stessa ora) sarà la volta di Francesca Michielin e della sua band tutta al femminile formata da Viviana Colombo, Giorgia Canton, Sofia Volpiana e Maura De Santis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

