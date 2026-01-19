Esplosione in uno stabilimento è strage | morti e feriti

Un'esplosione si è verificata in uno stabilimento industriale della Baogang United Steel, nella regione della Mongolia Interna, in Cina. L’incidente ha causato due vittime e 84 feriti, con altre otto persone ancora disperse. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e avviare le indagini sul possibile causa dell’incidente.

Un’esplosione in uno stabilimento industriale della Baogang United Steel ha provocato due morti, 84 feriti e otto dispersi nella regione cinese della Mongolia Interna. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Baotou, importante polo siderurgico del nord del Paese. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, l’esplosione si è verificata intorno alle 15 ora locale (le 8 in Italia ) all’interno di un impianto produttivo dell’azienda. Una densa colonna di fumo si è levata in cielo ed è stata visibile a chilometri di distanza, mentre l’onda d’urto ha provocato scosse avvertite nelle aree circostanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, una località sciistica del Canton Vallese, si è verificata un'esplosione in un bar, causando almeno 40 vittime e oltre 100 feriti. L'incidente ha trasformato una serata di festa in una tragedia, con le autorità al lavoro per accertare le cause e gestire le conseguenze di questo grave evento.

Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni»

Una grave esplosione si è verificata nel seminterrato del bar «Le Constellation» a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno. La Farnesina conferma 40 vittime e circa 100 feriti, tra cui molti giovani, alcuni non identificabili a causa delle ustioni. L’incidente ha coinvolto un evento per minorenni, all’interno di un locale che può accogliere fino a 400 persone. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Ex Ilva, nuova esplosione in Acciaieria 2: riavviata la produzione nella notte - Nell’ex Ilva di Taranto, dopo l’esplosione avvenuta ieri sera al convertitore 1 dell’acciaieria 2, in sostituzione è stato messo in marcia la scorsa notte il convertitore 2 della stessa acciaieria per ... quotidianodipuglia.it

Esplosione in stabilimento di Baotou Iron and Steel Co., Ltd.: 2 morti, 8 dispersi e 84 feriti Nella mattinata del 19 gennaio si è tenuta una conferenza stampa nella città di Baotou, Regione Autonoma della Mongolia Interna, per riferire sull’esplosione avvenuta p - facebook.com facebook