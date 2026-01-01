Strage di Capodanno a Crans-Montana | esplosione in un bar almeno 40 morti e 100 feriti

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, una località sciistica del Canton Vallese, si è verificata un'esplosione in un bar, causando almeno 40 vittime e oltre 100 feriti. L'incidente ha trasformato una serata di festa in una tragedia, con le autorità al lavoro per accertare le cause e gestire le conseguenze di questo grave evento.

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Strage di Capodanno a Crans Montana, il bilancio è destinato ad aggravarsi - Strage di Capodanno a Crans Montana, testa ancora provvisorio il bilancio della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nella nota località montana, in ... thesocialpost.it

Strage di Crans-Montana, un testimone: Era una festa di giovanissimi

Strage di Capodanno a Crans-Montana: quaranta morti e cento feriti, tante vittime under 30. L'ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie” - facebook.com facebook

Strage di Capodanno a Crans-Montana: decine di morti nell’incendio del bar, italiani dispersi. Nello stesso edificio una sinagoga x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.