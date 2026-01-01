Strage di Capodanno a Crans-Montana | esplosione in un bar almeno 40 morti e 100 feriti
Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, una località sciistica del Canton Vallese, si è verificata un'esplosione in un bar, causando almeno 40 vittime e oltre 100 feriti. L'incidente ha trasformato una serata di festa in una tragedia, con le autorità al lavoro per accertare le cause e gestire le conseguenze di questo grave evento.
Una notte di festa trasformata in un incubo. A Crans-Montana, esclusiva località sciistica del Canton Vallese, un incendio seguito da una o più esplosioni ha devastato il locale Le Constellation durante una festa di Capodanno. Il bilancio provvisorio, ancora drammaticamente instabile, parla di almeno 40 vittime e circa un centinaio di feriti, molti dei quali con ustioni gravissime. Le autorità svizzere non escludono il coinvolgimento di turisti stranieri; tra le ipotesi al vaglio, l’evento non viene considerato un attentato. La dinamica: fiamme nel seminterrato e fuga nel panico L’allarme è scattato intorno all’1. 🔗 Leggi su Panorama.it
