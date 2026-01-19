Esagitato lancia oggetti e disturba tutti fuori da un negozio ortofrutta arrestato in corso Vinzaglio a Torino

Un uomo ha causato disordine davanti a un negozio di ortofrutta in corso Vinzaglio, Torino, lanciando oggetti e disturbando i passanti. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini e delle forze dell’ordine, che sono intervenute per gestire la situazione e procedere con l’arresto. Nessuna persona è rimasta ferita, e l’intervento si è concluso con il trasferimento dell’uomo in caserma.

Davanti a un ortofrutta di Torino, in corso Vinzaglio, ha iniziato a lanciare oggetti e importunare tutti i passanti che transitavano davanti al negozio. Quando sono arrivati i carabinieri, chiamati dal personale dell’esercizio commerciale, questo 50enne di origini marocchine ha aggredito anche loro. Per questo, sabato 17 gennaio, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo i militari, il 50enne avrebbe dapprima sputato contro uno di loro. Poco dopo, ha tirato calci e pugni contro i colleghi che cercavano di fermarlo, anche prendendoli per la giacca. Oggi, 19 gennaio, la giudice Elisabetta Chinaglia ha convalidato l’arresto dell’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Bonaudo, e stabilito la sua scarcerazione, in attesa del processo fissato per febbraio.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un uomo sulla trentina, visibilmente alterato e scalzo, è stato portato in tribunale a Torino dopo un episodio al bar. Arrivato in barella e con il piede rotto, ha tentato di giustificare la sua condizione, suscitando l’attenzione di testimoni e autorità. L’intera vicenda ha catturato l’interesse della comunità, evidenziando le conseguenze di comportamenti esagitati e il percorso di assistenza e giustizia che ne è seguito.

