Esagitato nel residence a Torino Vanchiglia sfascia tutto lancia un bilanciere dalla finestra e picchia i carabinieri

Torinotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ora di pranzo di venerdì 21 novembre 2025 i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti al residence Ateneo di via Vanchiglia, parzialmente gestito dal Comune di Torino, dove un 39enne moldavo, in stato di alterazione per il consumo di droga, aveva dapprima danneggiato gli arredi di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

esagitato residence torino vanchigliaEsagitato nel residence a Torino Vanchiglia sfascia tutto, lancia un bilanciere dalla finestra e picchia i carabinieri - All'ora di pranzo di venerdì 21 novembre 2025 i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti al residence Ateneo di via Vanchiglia, parzialmente gestito dal Comune di Torino, dove un 39enne mol ... Lo riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Esagitato Residence Torino Vanchiglia