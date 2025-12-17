Esagitato ubriaco arrestato al bar a Torino arriva in tribunale scalzo e in barella | Ho il piede rotto

Un uomo sulla trentina, visibilmente alterato e scalzo, è stato portato in tribunale a Torino dopo un episodio al bar. Arrivato in barella e con il piede rotto, ha tentato di giustificare la sua condizione, suscitando l’attenzione di testimoni e autorità. L’intera vicenda ha catturato l’interesse della comunità, evidenziando le conseguenze di comportamenti esagitati e il percorso di assistenza e giustizia che ne è seguito.

Sdraiato su una barella, scalzo e con una maglietta a mezze maniche senza felpa né maglione. Così oggi, 17 dicembre, il personale sanitario ha accompagnato un uomo sulla 30ina al tribunale di Torino. È stato arrestato ieri in corso Telesio per resistenza a pubblico ufficiale. Esagitato nel.

UBRIACO ATTACCA BRIGA FUORI DAL BAR IN DUE ALLOSPEDALE, LESAGITATO PORTATO VIA DAI CARABINIERI

Un esagitato ubriaco ha aggredito i sanitari che lo stavano soccorrendo - facebook.com facebook

