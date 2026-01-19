Emis Killa Club tour 2026 all' Hall di Padova
Emis Killa presenta il “Club Tour 2026”, un nuovo ciclo di concerti che seguirà l’uscita del suo album “Musica Triste”, disponibile dal 5 dicembre 2025. Dopo aver consolidato la sua presenza nel panorama musicale italiano, l’artista si esibirà in diverse città italiane, tra cui l’Hall di Padova, nel mese di maggio 2026. Un'occasione per ascoltare dal vivo le sue nuove sonorità e i brani più amati.
