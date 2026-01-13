E' già toto sindaco a Catania Trantino pensa a un secondo mandato ma è guerra aperta

A Catania, le dinamiche politiche per la corsa al sindaco sono in fermento, con Trantino che valuta un secondo mandato e altri candidati pronti a sfidarlo. Le discussioni si intensificano, ma le decisioni definitive si avvicinano, mantenendo i cittadini in attesa di chiarimenti. In un contesto di incertezza, le prossime settimane saranno decisive per capire l’identità del futuro amministratore della città.

Quando a Catania si parla di elezione del sindaco è come “sfogliare la margherita” perché i giochi di solito si fanno a poche settimane dal voto. Già da ora, però, a distanza di due anni e mezzo dall'ultima sindacatura, circola in ambienti politici comunali una domanda: “La sai l’ultima?”. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

