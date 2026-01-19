Edoardo Leo | Perché piangere è una cosa da maschio e racconta quelle lacrime che allagavano San Siro

Edoardo Leo, attore, regista e sceneggiatore italiano, ha percorso una lunga strada nel mondo del cinema, passando da ruoli poco noti a diventare una figura riconosciuta e apprezzata. Con una carriera che testimonia dedizione e passione, Leo ha condiviso riflessioni importanti, come il suo pensiero sul piangere come gesto maschile. A 53 anni, il suo percorso esemplifica come perseveranza e autenticità possano portare a successi consolidati nel panorama cinematografico italiano.

Dopo una lunghissima gavetta in cui è stato sconosciuto ai più, a 53 anni Edoardo Leo è degli attori più presenti e apprezzati del nostro cinema per il quale lavora pure come regista e sceneggiatore. Laureato in lettere a Roma, sposato dal 2000 con l’ex ballerina e cantautrice Laura Marafioti che gli ha dato Francesco e Anita, Leo non gradisce parlare di sé tanto da provare a rendersi invisibile: «È una cosa che continuo a portarmi dietro: mi piace molto essere visto attraverso il mio lavoro ma, allo stesso tempo, per molti versi della mia vita provo a passare inosservato. Parlo pochissimo di me, vado in tv e faccio interviste solo ed esclusivamente quando devo promuovere un film: sono più attento alla promozione di quello che faccio che alla promozione di me stesso. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Edoardo Leo: «Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato: le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto. A 53 anni i miei figli mi commuovono: piangere è una cosa da maschio»

