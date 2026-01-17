Le cose belle sono arrivate tutte dopo i 40 anni Piango molto piangere è una cosa molto virile | le confessioni di Edoardo Leo
Edoardo Leo, 53 anni, con sincerità condivide che molte delle esperienze più significative della sua vita sono arrivate dopo i 40 anni. In un’intervista a Vanity Fair, riflette sulla propria carriera e sulle emozioni vissute, sottolineando come il tempo possa portare maturità e nuove opportunità. Un racconto che invita a considerare il valore del percorso personale e l’importanza di affrontare le sfide con autenticità.
“Le cose più belle mi sono accadute tutte dopo i 40 anni”. Edoardo Leo, 53 anni, lo dice chiaramente nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, ripercorrendo carriera, scelte personali ed emotive. A partire dal rapporto con il pubblico, rispetto al quale chiarisce di non aver mai cercato una lettura univoca della propria identità: “Forse non mi sento capito, ma semplicemente perché il mio obiettivo non è mai stato farmi capire. Non mi sono mai raccontato e ho sempre tenuto la mia vita privata fuori da tutto. Credo che meno cose si sappiano di un attore, più il pubblico possa immaginarselo diversamente sulla scena”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Edoardo Leo: «Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato: le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto. A 53 anni i miei figli mi commuovono: piangere è una cosa da maschio»
Leggi anche: Intervista esclusiva a Luk3: “Grazie ad Amici ho superato le mie paure. In amore sono molto felice, le cose più belle si vivono nel silenzio”
Edoardo Leo: «Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato: le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto. A 53 anni i miei figli mi commuovono: piangere è una cosa da maschio»; Littizzetto: “Giù dal pero e via gli occhi dai cellulari, aiutiamo i senza dimora”; Sanremo 2026: ecco le prime interviste ai 30 Big in gara con gli spoiler dei brani; Novara, chiude anche il negozio di giochi La Città del Sole.
Edoardo Leo: «Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato: le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto. A 53 anni i miei figli mi commuovono ... - Uno degli attori più presenti e apprezzati del nostro cinema non ama parlare di sé e della sua vita: l'uscita di 2 cuori 2 capanne è un'occasione, però, per parlare di amori, di conquiste e di rivalse ... vanityfair.it
Anche questa settimana è scivolata via con la leggerezza delle cose belle, quelle che ti sorprendono mentre accadono. Il timbro profondo di Javier Girotto, la sapienza antica dell’Ensemble Micrologus, l’energia contagiosa dei Negrita, la luce del violino di Ann - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.