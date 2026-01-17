Edoardo Leo, 53 anni, con sincerità condivide che molte delle esperienze più significative della sua vita sono arrivate dopo i 40 anni. In un’intervista a Vanity Fair, riflette sulla propria carriera e sulle emozioni vissute, sottolineando come il tempo possa portare maturità e nuove opportunità. Un racconto che invita a considerare il valore del percorso personale e l’importanza di affrontare le sfide con autenticità.

“Le cose più belle mi sono accadute tutte dopo i 40 anni”. Edoardo Leo, 53 anni, lo dice chiaramente nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, ripercorrendo carriera, scelte personali ed emotive. A partire dal rapporto con il pubblico, rispetto al quale chiarisce di non aver mai cercato una lettura univoca della propria identità: “Forse non mi sento capito, ma semplicemente perché il mio obiettivo non è mai stato farmi capire. Non mi sono mai raccontato e ho sempre tenuto la mia vita privata fuori da tutto. Credo che meno cose si sappiano di un attore, più il pubblico possa immaginarselo diversamente sulla scena”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le cose belle sono arrivate tutte dopo i 40 anni. Piango molto, piangere è una cosa molto virile”: le confessioni di Edoardo Leo

