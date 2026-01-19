Eccellenza Agostini dopo un minuto di gara porta in vantaggio il Fucecchio Il Cenaia non ci sta e ristabilisce l’equilibrio con Maestu

Nel match tra Cenaia 1969 e Fucecchio, Agostini apre le marcature dopo un minuto di gioco, portando avanti il Fucecchio. La reazione del Cenaia non si fa attendere: Maestu ristabilisce l’equilibrio con il gol che definisce il risultato finale di 1-1. La partita si è svolta con continui cambi di fronte, dimostrando equilibrio tra le due squadre in una sfida combattuta e intensa.

CENAIA 1969 1 FUCECCHIO 1 CENAIA 1969: Castaldi, Fischer, Labonia(26'st Pinna), Kokanzo, Lischi, Puleo, Provinzano, Cito, Korè(42'pt Maestu), Baumarouan(15'st D'Agosto), Remedi(26'st Rossi). All. Macelloni FUCECCHIO: Del Bino, Immazzo(22'st Goretti), Cioni, Lecceti, Melani, Usai, Badalassi(49'pt Pieri), Arapi, Fiorini, Geniotal(31'st Guerrucci), Agostini(22'st Cristodaro). All. Menichetti Arbitro: Castorina di Lucca Reti: al 1'pt Agostini, al 27' st Maestu CENAIA – Il Fucecchio ipoteca una potenziale vittoria esterna portandosi in vantaggio già al 1' minuto con il suo attaccante Agostini. Su una palla spiovuta in area di rigore del Cenaia, Agostini (nella foto) si fa trovare preparato e di prima intenzione che non lascia scampo a Castaldi.

Nel sedicesimo turno del girone di andata di Eccellenza, le squadre del Cenaia Pisa hanno affrontato sfide importanti, conquistando due vittorie e subendone una sconfitta. Questo turno evidenzia la determinazione e il percorso di crescita delle compagini locali, offrendo spunti interessanti sul prosieguo della stagione. Calcio. Eccellenza: Perignano vince il derby a Cenaia

Il derby di Eccellenza tra Perignano e Cenaia si conclude con la vittoria della squadra ospite, che conquista tre punti grazie a un risultato di 1-2. La partita, disputata sul campo di Cenaia, è stata utile per entrambe le formazioni nel proseguimento del campionato regionale, offrendo un momento di confronto tra le due realtà locali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

ECCELLENZA Girone A – 19ª giornata Castelnuovo G.-Belvedere 1-2 (6' aut. pro Belvedere, 45' Cecchini, 78' Tantone) Cenaia-Fratres Perignano 1-2 (67' Giordani, 77' Giordani, 87' Maestu) Larcianese-Fucecchio 0-2 (25' Agostini, 82' Cioni) Luc - facebook.com facebook

