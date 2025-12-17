Calcio Eccellenza | risorge il Cenaia

Nel sedicesimo turno del girone di andata di Eccellenza, le squadre del Cenaia Pisa hanno affrontato sfide importanti, conquistando due vittorie e subendone una sconfitta. Questo turno evidenzia la determinazione e il percorso di crescita delle compagini locali, offrendo spunti interessanti sul prosieguo della stagione.

© Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: risorge il Cenaia Pisa 16 dicembre 2025 – In Eccellenza due vittorie ed una sconfitta per le nostre squadre nel sedicesimo turno del girone di andata. Ventitre reti segnate e nessun pareggio nelle otto gare disputate, cinque vittorie interne (tre per 2 – 1) e tre successi esterni. Il Cenaia conquista proprio una delle tre vittorie esterne della giornata imponendosi di misura sul campo della Larcianese. Uno 0 – 1 col brivido conquistato al 90’ grazie ad una rete di Santagata. Il Cenaia di mister Sena sa soffrire e colpisce allo scadere. Una rete da tre punti che le permette di scavalcare la Pro Livorno Sorgenti e lasciare finalmente l’ultimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Calcio. Eccellenza: derby in parità tra Fratres Perignano e Cenaia Leggi anche: Calcio Eccellenza. Partite casalinghe per Fratres Perignano e Cenaia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Campionato Eccellenza 20192020 2a giornata Fratres Perignano - Virtus Viareggio sintesi Calcio. Eccellenza: risorge il Cenaia - Pisa 16 dicembre 2025 – In Eccellenza due vittorie ed una sconfitta per le nostre squadre nel sedicesimo turno del girone di andata. msn.com

La Lucchese torna in vetta in solitaria: asfaltato il Cenaia e Zenith sconfitto dal Belvedere - Un partita senza storia quella del 'Porta Elisa': i rossoneri vincono 6- luccaindiretta.it

#Calcio #Eccellenza #Lazio #GironeB #Gaeta #Terracina #Mercato #CalcioMercato Eccellenza: un centrocampista in uscita da Gaeta con destinazione Terracina Aggiornamenti all'interno Polisportiva Gaeta Terracina - facebook.com facebook

Calcio, Eccellenza e Promozione: i risultati del weekend x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.