È uno dei Carnevali più famosi del Lazio | Ronciglione si prepara alla grande festa
Ronciglione, uno dei Carnevali più noti del Lazio, si avvicina con preparativi in corso. Questa tradizione, radicata nella storia locale, rappresenta un momento di festa e condivisione per la comunità. Con l’arrivo di febbraio, il Carnevale di Ronciglione si distingue per le sue maschere e sfilate, confermando il suo ruolo di evento culturale di rilievo nella regione.
Sembra ieri che stavamo festeggiando Natale e siamo ormai praticamente alla fine del mese di gennaio, in quel momento che ci avvia verso gli ultimi giorni dell’inverno e in cui da lontano si intravede già la Pasqua: stiamo parlando di Carnevale, ovviamente, e di una delle feste più grandi del Lazio, quella di Ronciglione. Le sue strade, anno dopo anno, si riempiono di musica, colori e rituali che sembrano uscire da un’altra epoca e che – oltre il folklore – sono in grado di trasfomrare la Tuscia in un piccolo universo parallelo. Un Carnevale “lungo” quasi tre settimane: date, sfilate e atmosfera da grande evento a Ronciglione.🔗 Leggi su Funweek.it
